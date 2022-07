Alle leiden unter der Hitze : Die Hitze-Tricks der wilden Tiere

„Übers ganze Jahr ist an der Futterstelle in meinem Garten ganz viel los. Viele Vogelarten genießen es, von den angebotenen Leckereien zu naschen. Mit großer Freude genieße auch ich den Anblick und hatte auch schon viel Glück, seltenere Vögel zu beobachten und als Hobbyfotograf zu fotografieren. Die ganzen letzten Jahre habe ich die Spatzen vermisst, aber in diesem Jahr haben auch sie den Weg zu mir gefunden. Eine ganze Schar dieser lustigen Vögel (manchmal sind es über 20), kommen regelmäßig, um ein Körnchen zu erhaschen und in der Vogeltränke zu trinken und zu baden. (Mehrmals muß ich das Wasser am Tag erneuern). Badespaß bei den quirligen und sehr lebendigen Geschöpfe und bei mir viel Spaß beim beobachten. Es werden immer mehr, denn auch die Jugend wurde ganz in der Nähe großgezogen. Wie schön ist doch unsere Natur.“ Foto: Gerd Wehlack Foto: Gerd Wehlack

Landkreis Neunkirchen Kleine und große Wildtiere haben zum Teil originelle natürliche Fähigkeiten, um ihre Temperatur zu regulieren. Der Nabu sagt, welche.

Auch Amseln hecheln

Und wie das so ist in der Natur stellt sich raus: Die weiß sich in jeder Lage zu helfen. Will sagen: Viele Tiere haben Tricks verinnerlicht, wie sie die Hitze überstehen können. Hunde, das kennt man ja, hecheln bei Hitze. Da sie keine Schweißdrüsen haben, verschaffen sie sich so Abkühlung durch Verdunstung. So machen das auch die Füchse. Und, wer hätte es gedacht, das gibt es sogar bei einigen Vögeln. Rabenkrähen und Amseln verschaffen sich Kühlung durch Hecheln. Generell, so sagt der Nabu, machen es die Tiere so, wie das auch den Menschen empfohlen wird: Tagsüber Siesta halten, am liebsten in Höhlen oder im kühlen Wald. Oder baden gehen. Rothirsche und Wildschweine beispielsweise. Die lieben es, sich in mit Wasser gefüllten Gräben zu suhlen. Diese Schlammpackung, so der Nabu, wehrt Insekten ab und schützt die Haut vor Austrocknung. Hirsche baden auch gerne mal richtig in tiefen Gewässern. Rehe hingegen machen um Wasser immer lieber einen Bogen. Bei Hitze ziehen sie es vor, sich wenig zu bewegen und in den kühlen Wald zu gehen.