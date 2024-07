Es ist Showtime in Neunkirchen Musicalprojekt Neunkirchen: „Lustig, bunt, mit Ohrwurmgarantie“

„Es ist Showtime“, schon auf der Straße vor der Grundschule am Stadtpark wehen einem die ersten Töne entgegen. Das Musicalprojekt Neunkirchen probt seit April jedes Wochenende und auch mal unter der Woche für sein neues Stück „The Prom – der Abschlussball“. Nach einem Rollen-Casting im Februar und einem Tänzerinnen-Casting im März wurde das schon bestehende Ensemble des Projekts ergänzt und die Proben konnten starten. Als eine von wenigen deutschsprachigen Bühnen darf das Musical Projekt Neunkirchen dieses Broadway-Stück in Angriff nehmen, was das Leitungsteam sehr freute.