Projekt-Mitglieder sind „Feuer und Flamme“ Musical-Projekt Neunkirchen zeigt erneut ein Broadway-Stück

Eigentlich ist man beim Musical-Projekt Neunkirchen seit den ersten Aufführungen von „The Casting“ 2003 – damals noch mit Wolldecken auf den Knien in der noch unausgebauten Gebläsehalle – erfolgsverwöhnt. Zu gut 90 Prozent der Aufführungstage konnte man „ausverkauft“ melden, heißt es aus dem Musical-Büro. Nur einen kleinen Einbruch gab es bei „Begeistert“, damals, 2012, zu Umbauzeiten der Gebläsehalle im ehemaligen Bürgerhaus. Nach dem Broadway-Stück „The Producers“ und dem Auftragswerk für die Arbeiterwohlfahrt „Meine Herren und Damen: Marie!“ kam die Stadtrevue anlässlich 100 Jahre Stadt Neunkirchen. 2022 Premiere, dieses Jahr Wiederaufnahme. Beide Jahre mit weniger Besucherzahlen, in diesem Jahr unter der Woche quasi mit Minimal-Zahlen. Was bedeutet das fürs Projekt, wie geht es jetzt weiter, wollten wir wissen. Schwierig sei es vermutlich vor allem deshalb gewesen, weil das ein stadtspezifisches Thema war, sagt Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann beim Treffen mit der SZ.