Neunkirchen: Viel Applaus für Revue Maximilian-Kolbe-Gemeinschaftsschule: Aus Freude, Disziplin und Teamgeist entsteht Großartiges

Zum Schluss klopften die vier Mädchen an die Pforte der wundersamen Welt „Pianotopia“, in der freundliche Aliens die Erde erobert hatten und futuristische Klänge zum Besten gaben. Zurück auf dem Dachboden bemerkten sie, dass eine der Protagonistinnen in jeder Epoche ihrer Sammelleidenschaft nachgegangen war und ein Erinnerungsstück mit in die Gegenwart genommen hatte. Damit rief sie auch die Bands und Musiker von zuvor nochmals auf die Bühne, wo abschließend alle gemeinsam den aktuellen Hit „Musik sein“ von Wincent Weiss performten.