Bianca Basler Musical-Darstellerin aus dem Saarland ergattert Traumrolle in Wien – „Ich bin ausgerastet“

Zur Person

Die gebürtige Saarländerin Bianca Basler studierte bis Sommer 2023 „Musikalisches Unterhaltungstheater“ an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Sie konnte bereits viele Erfahrungen auf der Bühne sammeln, unter anderem als Bandsängerin, im Chor oder in diversen Musicals. Bianca Basler war als Johanna in „Sweeney Todd“, Chrystal in „Der kleine Horrorladen“ und im Rahmen des Studiums als Eva in „Apple Tree“ zu erleben. 2021 gewann sie beim Bundeswettbewerb Gesang in Berlin den Sonderpreis des Bundes der deutschen Gesangspädagogen. Bis Ende Juni 2023 war sie im Ronacher in Disney’s „Der Glöckner von Notre Dame“ als Swing und Cover Florika zu sehen. Quelle: Vereinigte Bühnen Wien