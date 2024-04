Mühlen im Landkreis Neunkirchen Viele Schickssalsschläge – mehr als einen Großbrand musste Mühle Blum überstehen

Serie | Neunkirchen · Dem Ende des Jahres neu eröffneten Mühlencafé gab sie ihren Namen. Das Mehl, das die Familie Blum einst in Neunkirchen-Wiebelskirchen mahlte, kannte jedes Kind: Weizengold entstand hier bis in die 80er. Doch seit wann gab’s hier an der Blies eine Mühle? was wurde aus ihr?

06.04.2024 , 12:18 Uhr

Die ehemalige Mühle Blum in Neunkirchen-Wiebelskirchen: Bis in die 80er wurde hier noch Mehl hergestellt. Foto: Schuler/Archiv Olaf Schuler

Von Elke Jacobi Lokalredaktion Neunkirchen