Programm Momentum Vier Monate voller Spiel, Spaß und Information

Vom Stadtrundgang bis zum Liedernachmittag, vom Klima bis zum Töpfern – die Aktivitäten und Themen sind auch in den letzten Monaten des Jahres wieder vielfältig. Was alles auf dem Programm steht von September bis Dezember im Momentum – Kirche am Center das haben Pastoralreferentin Jennifer Schmitt und Gemeindereferentin Katja Groß vom Leitungsteam jetzt vorgestellt. Wie immer findet sich alles auch auf der Hombepage der Einrichtung: www.momentum-nk.de. Anlässlich des Jubiläumsjahres – das Momentum gibt es in diesem Jahr bereits seit zehn Jahren – hat auch die zweite Hälfte Kreatives und Mitmach-Angebote zu bieten, Gesprächsrunden und Lebensberatung. Natürlich sei auch jeder willkommen, um einfach nur einen Kaffee zu trinken und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Geöffnet ist das Begegnungscafé aktuell von Mittwoch bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr.