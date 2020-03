Ortsrat : Hilfe in allen Lebenslagen – und nicht nur das

Neunkirchen Mittendrin Sozial GmbH stellte dem Ortsrat Neunkirchen die Außenstelle auf dem Schaumbergring vor.

„Das Projekt ist aber nicht nur auf dem Schaumbergring aktiv, sondern in der gesamten Stadt“, machte Ortsvorsteher Volker Fröhlich von der SPD zu Beginn deutlich. Ihre Hauptstelle hat die Gesellschaft in der Hohlstraße. Karin Fuchs und Sieglinde Maroldt sind zwei von drei Mitarbeiterinnen, die schon seit der Gründung der gemeinnützigen GmbH im Jahr 2002 dabei sind. Auch Marie-Luise Klee ist von Anfang an ehrenamtlich in der Gesellschaft tätig, sie war in der Sitzung aber nicht anwesend. Die beiden Mitarbeiterinnen erklärten in der Ortsratssitzung das Betätigungsfeld und die Angebote der Einrichtung. Die erstrecken sich von der Hilfestellung in nahezu allen Lebenslagen wie Einkäufe, Arztbesuche oder Behördengänge, Jugendhilfeprojekten, dem gemeinsamen Frühstück oder Mittagessen, einem Gesprächstreff „ohne Konsumzwang“, Angebote der außerschulischen Jugendarbeit bis hin zu Tagesfahrten und gemeinsamen Aktivitäten zu den verschiedenen Festen im Jahresverlauf.