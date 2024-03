Auszeichnung für Horst Lander TV Hangard ehrt treue Mitglieder und erfolgreiche Sportler

Horst Lander wurde in der Versammlung im Gasthaus zur Eiche für sein Abschneiden bei den Saarlandmeisterschaften der Seniorenturner geehrt. Der 86-Jährige war im November bei den Titelkämpfen in der Wiebelskircher Ohlenbachhalle erneut Landesmeister im Gymnastik-Vierkampf geworden. Bei der noch immer aktiven Turnerin Regina Volz bedankte sich der TV Hangard für 40 Jahre Vereinstreue, zwei weitere Vereinsangehörige wurden in Abwesenheit für jeweils 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.