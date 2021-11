Mitgliederversammlung NKA : NKA’ler ernennen Heidi Eiden zum Ehrenmitglied

Neunkirchen Auf der Mitgliederversammlung des Neunkircher Karnevals Ausschusses gab es viele Dankesworte.

Endlich wieder in Präsenz und mit großer Anzahl der delegierten der Mitgliedsvereine konnte der NKA (Neunkircher Karnevals Ausschuss) seine Mitgliederversammlung in der Neuen Gebläsehalle abhalten. Präsident stellte fest „Der NKA ist kein Selbstzweck“ und dankte allen Vereinen, Freunden und Gönnern der Neunkircher Faasenacht, dass das vergangene Jahr irgendwie überstanden und mit vielen kleinen Aktionen und dem Einsatz aller verfügbaren neuen Medien die Faasenacht am Leben gehalten worden sie. Auch zum derzeitigen Zeitpunkt kann noch keine absolute Aussage über die kommende Session gegeben werden, wie Albert in einer Pressemitteilung weiter erklärte. Fest steht, dass am 11.11. 2021 die Eröffnung der närrischen Session gemeinsam mit dem VSK, für das gesamte Saarland um 11.11 Uhr in der Neunkircher Gebläsehalle stattfinden wird (wir berichteten).