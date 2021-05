Regionalmarke Kreis Neunkirchen : Auf Entdeckertour mit dem Oldtimerbus

Landkreis Neunkirchen Landkreis Neunkirchen bietet Schlemmertour in Sachen Regionalmarke an.

Der Reiseverlauf der ganztägigen Tour gestaltet sich wie folgt: Im Oldtimerbus von 1975 startet die Regionaltour mit einem Besuch des Brotmuseums in Ottweiler. Als echt saarländischer Familienbetrieb liegt das Handwerk seit 1984 in den Händen von Roland und Claudia Schaefer. Anschließend geht es zum Hofladen von Gemüsebauer Lukas Brill nach Eppelborn-Bubach. Er bewirtschaftet auf viereinhalb Hektar Ertragsfläche alles für den täglichen Bedarf, die er in seinem liebevoll gestalteten Hofladen rund um die Uhr zum Verkauf anbietet. Ein wahres Paradies für Kuchenfans und Naschkatzen findet sich im Anschluss im Backschwestern-Laden der Firma Juchem in Eppelborn. Aus dem Herzen des Saarlandes kommt das heimische Bier der Brauerei Stellwerk in Eppelborn: Das Eppels, dessen Idee im zweiten Lockdown der Corona-Krise entstand. Nach einer Besichtigung erwarten die Teilnehmer eine echte saarländische Lyonerpfanne nach dem Rezept der Metzgerei Maaß aus Schiffweiler. Ein Spaziergang entfernt befindet sich die Konditorei Café Resch, wo man die Schokoladengeheimnisse des Familienbetriebs erfährt und selbstgemachte Pralinen zum Dessert bekommt. Zurück in Neunkirchen besuchen die Tourteilnehmer die Firma ITN. Sie produziert die originale Lyonerpfanne oder verhilft alten Pfannen wieder zu neuem Glanz.