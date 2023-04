Bühne an den Bliesterrassen Warum wird dieses Millionenprojekt in Neunkirchen nahezu nie genutzt?

Drei Konzerte im Rahmen des Neunkircher City-Sommers, zwei Tage beim Stadtfest und die After-Work-Wein-Nacht gegen Ende des Jahres: An diesen sechs Tagen werden die Bliesterrassen in Neunkirchen in diesem Jahr vom Neunkircher Stadtmarketing und der Kulturgesellschaft bespielt. An den restlichen 359 Tagen herrscht Ebbe. Keinerlei Berücksichtigung bei den rar gesäten Veranstaltungen der Stadt Neunkirchen spielt dabei die dort eigens angelegte Bühne, die mal dazu gedacht war, das Sechs-Millionen-Euro-Projekt zu beleben.