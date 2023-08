Kreis Neunkirchen informiert Für Schülerinnen an weiterführenden Schulen: Tampon und Binden aus Spendern

Auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten Heike Neurohr-Kleer hat der Landkreis Neunkirchen als Schulträger in den weiterführenden Schulen Spender für kostenfreie Damenhygieneartikel installiert, die jeder Schülerin frei zugänglich sind. Damit sollen Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern minimiert werden, insbesondere in Bezug auf die finanzielle Mehrbelastung von Mädchen und Frauen. „Viele Familien von Schülerinnen haben keine ausreichenden finanziellen Mittel, um sich Periodenprodukte zu leisten“, führt Heike Neurohr-Kleer in der Pressemitteilung weiter aus. Die strukturelle Benachteiligung soll nun durch die Bereitstellung von Binden und Tampons verringert werden, außerdem werde ein wichtiger Beitrag zur Sensibilisierung geleistet. „Diese Thematik ist in der Gesellschaft nach wie vor schambesetzt. Das gilt hauptsächlich für junge, heranwachsende Mädchen, für die die Situation neu ist und oft unerwartet kommt. Durch die kostenlose Bereitstellung an den Schulen haben die Mädchen im Bedarfsfall jetzt auch spontan Zugriff auf die Hygieneartikel“, so Neurohr-Kleer.