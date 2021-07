Abschlussfeier in Wiebelskirchen : Belohnung für eine große Anstrengung

Wiebelskirchen 68 Schülerinnen und Schüler feiern ihren Abschluss nach neunter und zehnter Klasse an der Maximilian-Kolbe-Schule.

In seiner Rede zitierte Walter Meiser den Mystiker Meister Eckhardt mit den Worten: „Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.“ Mit dem erfolgreich geschafften Schulabschluss bricht nicht nur für die Heranwachsenden eine neue Zeit an, sondern auch die Maximilian-Kolbe-Schule steht am Beginn einer neuen Ära. Erstmals ermöglicht die Gemeinschaftsschule den Besuch der Oberstufe, wenn auch nicht im eigenen Schulgebäude, sondern in den Räumlichkeiten und in Kooperation mit dem Kaufmännischen Berufsbildungszentrum Neunkirchen. 23 Schüler wechseln nach den Sommerferien in die Eingangsstufe der Oberstufe. Während fünf von ihnen den beruflichen Zweig besuchen werden, bilden 18 Schüler die allgemeinbildende Klasse und gehören damit weiterhin der Maximilian-Kolbe-Schule an, unter deren Namen sie das Abitur absolvieren werden. Sie werden in einigen Fächern von Lehrern der MKS unterrichtet und auch in Zukunft begleitet. Dies ist für die Jugendlichen von besonderer Bedeutung, da sie sich in ihrer Schulgemeinschaft sicher fühlen.