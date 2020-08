Dart : So viele Pfeile flogen schon lange nicht mehr

Matthias Wissig lud zum bislang größten Darts-Turnier. Foto: Heiko Lehmann

Neunkirchen/Fischbach Der Neunkircher Matthias organisierte das Darts-Turnier in der Fischbachhalle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Selbst 38 Grad Außentemperatur und 35 Grad in der Fischbachhalle in Fischbach konnten die Darts-Spieler nicht von ihrem Hobby abhalten. Mehr als 60 Spielerinnen und Spieler kamen zum ersten Darts-Turnier der Saar-Pfalz-Turnierserie, die von Matthias Wissig aus Neunkirchen organisiert wird. Es war somit das bislang größte Darts-Turnier in diesem Jahr im Saarland. Es gab einen Einzel-, Doppel-, Mixed-, und Jugendwettbewerb. „Solche Turnierserien gibt es deutschlandweit und da habe ich früher auch teilgenommen. Ich wollte so etwas unbedingt mal bei uns im Saarland und der angrenzenden Pfalz ausrichten“, erzählt Matthias Wissig von seiner Idee, die gleich beim ersten Turnier super ankam. Auch die Corona-Vorschriften waren kein Problem. „Wir hatten eine Genehmigung für 100 Leute. Wir hatten einen Hygieneplan und Desinfektionsmittel. Es hat alles problemlos funktioniert“, sagt der 41-Jährige weiter.

Er hat bei dem Turnier selber mitgespielt. Seine Motivation war allerdings: „einfach nur Spaß“ haben. „Ich habe gerade erst wieder begonnen, richtig zu trainieren. Bis ich wieder in Form bin dauert es noch einige Zeit. Ich habe in den vergangenen Jahren 130 Kilo abgenommen, das war meine größte Motivation“, so der Neunkircher. „Früher hat man immer gesagt, dass man nur richtig Darts spielen kann, wenn man auch das nötige Gewicht mitbringt. Doch das ist Quatsch. Darts ist ein Sport, und je besser die körperliche Verfassung ist, desto besser wirft man“, sagt Wissig.

Auch wenn es für ihn beim ersten Turnier der Saar-Pfalz-Turnierserie noch nicht für einen Platz ganz vorne gereicht hat, ist die Motivation zurück. Er spielt in dieser Darts-Saison, die ebenfalls am vergangenen Wochenende begonnen hat, beim DC St. Ingbert in der Bezirksliga. Die Bezirksliga ist die höchste Darts-Liga des Saarlandes. Er plant nun bis Jahresende in jedem Monat ein großes Darts-Turnier an einem anderen Ort im Saarland.