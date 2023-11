Immer den Zustand der Bäume im Blick „Bei jeder Rettung sind wir stolz“ – Baumpfleger über ihre Arbeit

Zurzeit geht es hoch hinaus für die Männer und eine Frau. Wenn am 1. Oktober die Zeit des Jahres beginnt, in der es gesetzlich gestattet ist, Bäume zu fällen, kann sich die Firma von Andreas Schuler und Felix Wenz über Arbeitsmangel nicht beklagen. Denn die Zeitspanne der erlaubten Fällung ist kurz und endet bereits wieder am 28. Februar. Aber ganz so einfach ist die Sache dann doch wieder nicht. Denn zum Aufgabengebiet der Woodpeckers mit Firmensitz in Marpingen und Einsatzgebieten im ganzen Land und darüber hinaus – darunter auch so einiges im Landkreis Neunkirchen – gehört weitaus mehr, als das Fällen von Bäumen.