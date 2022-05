Tiago Nael - ein besonderes Baby : Klinik Kohlhof meldet die 500. Geburt in diesem Jahr

Als drittes Kind der Familie wurde Tiago Nael, hier im Arm seiner Mutter Nathalie Karaeli, am Freitag, den 13. Mai 2022, bei der 500. Geburt in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof geboren. Foto: Foto: Karaeli

Neunkirchen Es war ganz schön was los auf der Geburtsstation der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof am Freitag, den 13. Mai 2022. Insgesamt fünf Mädchen und fünf Jungen erblickten hier in der Zeit zwischen 1.43 Uhr und 23.27 Uhr das Licht der Welt, wie die Klinik mitteilt.