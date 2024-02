Bücher König Neunkirchen Vom Leben einer Lehrerin in der Kaiserzeit

„Hüttenruß und historische Romantik“. Unter diesem Motto lief die Buchpremiere der Autorin Marie Pierre (Maria W. Peter) bei Bücher König am Valentinstag. Vor ausverkauften Reihen in der gemütlichen Buchhandlung las die aus Schiffweiler stammende Autorin aus ihrem neuen Buch „Das Pensionat an der Mosel – Töchter des Aufbruchs“ vor.