Wer kennt den Täter? Mann klaut EC-Karte von 84-jähriger Frau und verursacht hohen Schaden

Ein bislang unbekannter Täter hat Anfang Mai in einer Bankfiliale in Illingen die EC-Karte einer 84-jährigen Frau gestohlen. Der Täter verwickelte die Frau und ihren Mann in ein Gespräch und gelangte so an die EC-Karte der Frau. Mit dieser wurde im Anschluss an mehreren Geldausgabeautomaten Geld abgehoben. Außerdem wurde die EC-Karte genutzt um in Geschäften in Frankreich und Luxemburg Waren im Lastschriftverfahren einzukaufen. Es entstand ein Gesamtschaden von 12 969,33 Euro.