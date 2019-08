Polizeimeldung : Mann fuchtelt auf Kirmes in Neunkirchen mit einer Waffe umher

Foto: dpa/Friso Gentsch

Neunkirchen (red) Im Rahmen einer Fußstreife auf dem Kirmes-Festplatz am Eisweiher sind Polizeibeamte am späten Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, von mehreren äußerst besorgten Besuchern der Kirmes auf eine männliche Person aufmerksam gemacht worden, die eine Schusswaffe in den Händen halten würde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken