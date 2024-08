Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Wiebelskirchen Die verlorenen Malereien des Christoph März

Sie ist eine Schönheit, die Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Wiebelskirchen. Ein Alleinstellungsmerkmal, wie Pfarrer Markus Krastl sagt. Und zwar „eins, das sich gewaschen hat“. Und wäre die Kirche noch in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild, dann „wäre die Kirche heute ein touristisches Highlight“, ist sich der Pfarrer sicher. Mittlerweile steht sie unter Denkmalschutz. Für ein Großteil der Malereien allerdings kam der zu spät. Trotzdem ist die Kirche ein Schmuckstück, das seinesgleichen sucht, was wäre da erst wenn...