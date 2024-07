Besuch im Malwerk Neunkirchen Malerhandwerk ganz ohne Zettelwirtschaft

Am Kreativen, am Individuellen, an der Arbeit mit Farben und anderen Baustoffen; an all dem hatte Philipp Whitaker schon immer Interesse und Spaß. So war es nur logisch, dass er das auch mal zu seinem Beruf machen würde. In Neunkirchen, beim Traditionsbetrieb Schmidt-Soffel, hat er dann seine Lehre zum Maler und Lackierer gemacht, und mit der in der Tasche wollte er außerhalb des Saarlandes Erfahrungen in seinem Beruf sammeln.