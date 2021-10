Weltmädchentag : Pinke Hochöfen als Tüpfelchen auf dem I

Neunkirchen Neunkircher Mädels haben auf dem Stummplatz ihren Mädchentag gefeiert.

„Genuk Geld“ steht in den gemalten Herzen, „liebe Eltern“ und „Eseen“, daneben hat die junge Künstlerin einen Fußball auf den weißen Regenschirm gemalt. Entstanden ist das Kunstwerk in einem „Only for girls“-Workshop während der Sommerferien, veranstaltet von der evangelischen Kirchengemeinde Wiebelskirchen in Kooperation mit dem Mädchenarbeitskreis des Landkreises Neunkirchen.

Ihren großen Auftritt hatten die Regenschirme am Weltmädchentag, der nach der Pause im vergangenen Jahr am Montag in Neunkirchen zum vierten Mal gefeiert wurde. Statt in die Gebläsehalle lud der Mädchenarbeitskreis auf den Stummplatz ein. „Wir haben diesmal ein anderes Konzept“, erklärte die städtische Frauenbeauftragte, Annette Pirrong. „Im Freien ist es in jedem Fall sicherer.“