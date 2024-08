Stadt Neunkirchen informiert Neunkirchen: Timo Beckhäuser führt jetzt den Löschbezirk Innenstadt

Die Wahl wurde notwendig, nachdem der bisherige Löschbezirksführer Stefan Bock nach fast 48-jähriger aktiver Dienstzeit in die Alterswehr gewechselt ist, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt weiter heißt. 1976 trat Bock in die Freiwillige Feuerwehr ein und war ab 1989 hauptberuflicher Mitarbeiter der Feuerwache. Seit 2018 war er als Löschbezirksführer im Amt.