Stadtrat Neunkirchen : Neunkirchen hat erstmals Bürgermeisterin

Neunkirchen Einigkeit bei SPD und CDU im Stadtrat: Lisa Kühn wird die erste, Thomas Hans der zweite Beigeordnete.

Mächtig viel los war am Mittwoch in der Sitzung des Neunkircher Stadtrates. So viel, dass sogar noch Stühle beigeschafft wurden und dennoch nicht jeder einen Platz fand. Ja, es gibt sie noch, „diese besonderen Stadtratssitzungen“, wie CDU-Fraktionssprecher Karl Albert anmerkte. Und die Sitzung von Mittwoch kann getrost mit dem Adjektiv „historisch“ verbunden werden, denn erstmals in der Geschichte der Kreisstadt wurde eine Frau zur Bürgermeisterin gewählt. Ab Januar wird die 32-jährige Wiebelskircherin Lisa Kühn, die von der SPD für das Amt vorgeschlagen wurde, die Geschicke der Stadt mitbestimmen. Insgesamt stimmten 37 von 47 Ratsmitgliedern für die Volljuristin. Insgesamt gab es 16 Bewerber.