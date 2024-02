Lesung mit Halskratzen Neunkirchen: Was es bei Autor Frank P. Meyer mit Ingwertee auf sich hat

Eine Portion Weissagung gefällig? Mit großer Wahrscheinlichkeit wird man in einem der nächsten Bücher Frank P. Meyers einen launigen Absatz über die Ingwerwurzel im Allgemeinen oder die an Wunderheilung heran reichende segensreiche Wirkung des Ingwertees im Besonderen finden. Die kausale Beweisführung ist schnell geführt: „Das ist eine meiner absoluten Lieblingsbuchhandlungen“, schwärmte der Autor bei seiner jüngsten Lesung bei Bücher König in der Neunkircher Bahnhofstraße. „Oft gehe ich hier mit einer Idee raus.“