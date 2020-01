Leserfotos : Natur im Kreis überrascht immer wieder

Unsere Leser haben es wieder geschafft und im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt.

Das waren ja ganz schöne Wetterunbilden gestern: Hagel, Schnee, Regen, Wind und sogar Gewitter. Da kam so manch einer pitschenass auf der Arbeit an, weil selbst der beste Schirm nicht mehr geholfen hat. Schnell entschädigt war man dann für kurze Zeit von Sonne und blauem Himmel zwischendrin. Dieses Wetter: Immer wieder für Überraschungen gut. So ist das eben in der Natur. Und wenn man einen Blick für die Überraschungen hat, die Mutter Natur so bietet, dann kann man gar wunderbare Fotos machen. So wie unsere Leser-Reporter das immer wieder tun. Was dabei tolles rauskommt, das sieht man einmal mehr auf dieser Seite. Können Sie auch? Na super, da freuen wir uns. Schicken Sie doch gerne auch ein Foto, das Sie gemacht haben und von dem Sie denken, das könnte auch anderen Lesern gefallen. Wichtig ist nur: Name und Wohnort dazu und natürlich auch, was auf dem Foto zu sehen ist. Mailen Sie die Angaben und Ihr Foto an rednk@sz-sb.de – und bald steht es vielleicht hier. (ji)