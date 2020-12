Leser-Aufruf : „Früher war mehr Lametta“ – und wie sieht’s heute aus?

Landkreis Neunkirchen So einige wunderschöne Bäumchen haben wir ja schon gesehen, die haben uns die Leser nämlich schon mit dem Aufruf zur Weihnachtsdeko geschickt. Das genügt uns aber noch nicht. Wir würden gerne sehen, wie die Bäumchen in den Wohnzimmern des Landkreises geschmückt sind.

Sind sie groß oder klein, gibt es nur eins oder vielleicht sogar mehrere, brennen möglicherweise sogar echte Kerzen dran? Und natürlich die ganz große Frage: Wie wird dekoriert? Welche Farbe wird bevorzugt, ist die Baumdeko Rot oder Bunt, wird die Farbe Jahr für Jahr gewechselt? Hängen natürliche Dinge am Christbaum? Gibt es traditionellen Schmuck oder ist alles neu erstanden? Lametta gar? Durch abendliche Fenster sieht man ja hier und da schon die Christbäume in all ihrem Schmuck erstrahlen. Da wüssten wir auch gerne: Wann wird geschmückt und von wem? Alles dies, dazu Namen und Wohnort mailen Sie bitte inklusive Foto an rednk@sz-sb.de. Wir freuen uns drauf.