Leserfotos aus dem Kreis Neunkirchen : Kurioses, so weit das Auge blickt

Die Lichtverhältnisse machen die Umgebung im Herbst gerne zu etwas Mystischem.

Den richtigen Augenblick, den besonderen Moment, den ausgefallenen Blickwinkel – Achtsamkeit sorgt dafür, dass einem so manch originelles Foto gelingt, so manch Ungewöhnliches vor die Linse kommt. Das haben unsere Leser wieder einmal bewiesen und haben wirklich das Alltägliche ungewöhnlich wirken lassen. In die Karten spielt ihnen da natürlich der Herbst, der durch sein buntes Farbenspiel dafür sorgt, dass alles noch einmal so schön wirkt.