Leseraufruf : Weihnachtsdeko? Bitte zeigen!

Wer sein Zuhause schmückt, kommt schnell in weihnachtliche Stimmung. Foto: ZB/Monika Skolimowska

Landkreis Neunkirchen Es sich zu Hause so gemütlich wie möglich machen, so lautet das Gebot der Stunde. Das ist wichtig in diesen Zeiten, die die sonst gewohnten Freizeit-Aktivitäten größtenteils unmöglich machen. Aber das tut auch der Seele gut: Sich wohlfühlen in den eigenen vier Wänden dient der Entspannung.

Wann ginge das besser als zurzeit. Weihnachten steht vor der Tür. Damit eine Zeit, in der man sowieso gerne mal die Wohnung, Garten und Terrasse schmückt. Manchen kann das nicht früh genug beginnen. Egal ob kunterbunt, ob schrill, ob dezent oder schillernd, ob außergewohnlich oder ganz traditionell, ob selbst gebastelt oder gekauft – hier oder anderswo, die Möglichkeiten die eigene Umgebung weihnachtlich und heimelig zu dekorieren sind schier unendlich.