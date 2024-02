Serie Älter werden im Landkreis Neunkirchen Hier laufen für Senioren alle Fäden zusammen

Ehrenamtlicher Demenzhelfer sein? Zu Hause fit gemacht werden? Den nächsten Seniorenmittagstisch finden? Gemeinsam gegen einsam? Unterstützung im Alltag für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige? Um diese Fragen rund ums Älterwerden – und noch viele mehr, geht es bei der Leitstelle Älter werden des Landkreises Neunkirchen. Die Leitstelle, beheimatet in der Lutherstraße 2 in Ottweiler, ist Anlaufstelle für Senioren und deren Angehörige. Sie hilft bei der Suche nach den richtigen Ansprechpartnern für Fragen, die sich rund ums Thema Älter werden drehen. Jede Menge Daten finden sich auf der Internetseite der Leitstelle. Unter dem Überbegriff „Gut versorgt in allen Lebensbereichen“ kann man sich hier informieren über die Punkte: Beratung und Unterstützung, Rund ums Thema Pflege, Gesund im Landkreis, Mobilität, Sicherheit, Regional gut versorgt, Freizeitangebote und Veranstaltungen. Für alle, die die Infos lieber analog haben, genügt ein Anruf bei der Leitstelle. Sabine Schmidt, Leiterin, und Monique Wälder drucken dann gerne aus und schicken zu.