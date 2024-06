Leichtathletik Schneller als die Vorgabe ihres Vaters

Einer der erfolgreichsten Teilnehmer an den Saarlandmeisterschaften war der erst 15 Jahre alte Leander Loginoff von der LG Saar 70, der sich in der Altersklasse U 18 über drei Titel freuen konnte. Der Athlet, dessen Stammverein der TV Ottweiler ist, holte alle drei Titel in den Sprungdisziplinen. Am ersten Wettkampftag siegte er mit 6,04 Metern im Weitsprung. Zu Beginn des zweiten Tages ließ er mit 12,06 Metern auch der Konkurrenz im Dreisprung keine Chance. Titel Nummer drei sicherte sich Loginoff mit 1,70 Metern im Hochsprung. „Ich bin ganz zufrieden mit meinen drei Medaillen“, freute sich Dreifach-Saarlandmeister Loginoff: „Im Hochsprung hätte es noch etwas höher gehen können, da hat am Ende aber die Kraft gefehlt.“