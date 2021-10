Lebenshilfe : „Besser als allein zu Hause zu sitzen“

Neunkirchen In der Lebenshilfe-Gruppe „Ab in die Freizeit“ haben Menschen mit und ohne Beeinträchtigung jede Menge Spaß.

„Alleine würde ich in meiner Freizeit wohl nichts unternehmen“, findet Lukas Lauk, der im Werkstattzentrum für behinderte Menschen der Lebenshilfe gGmbH (WZB) am Hungerpfuhl arbeitet. Umso mehr freue er sich deshalb auf die Treffen der Gruppe „Ab in die Freizeit!“, erzählt der 22-Jährige beim Treffen im Eiscafé auf dem Stummplatz. Sich mit anderen zu treffen und gemeinsam etwas zu unternehmen, gefalle ihm ausgesprochen gut. „Es ist einfach mal was anderes“, lautet das Fazit des Werkstattbeschäftigten, der im Hungerpfuhl an der Zentrale arbeitet.

Andreas Müller leitet die Gruppe „Ab in die Freizeit!“. Unterstützt wird er dabei von Mona Delchambre und Fabian Stein. Der Heilerziehungspfleger, der im WZB arbeitet und seine Freizeit am liebsten mit anderen verbringt, möchte auch Menschen mit Beeinträchtigung den Zugang zu Freizeitaktivitäten ermöglichen. 15 bis 20 Menschen treffen sich regelmäßig in der Gruppe, um gemeinsam Spaß zu haben. Dabei dürfe jeder Wünsche äußern, was er gerne machen würde. „Wir waren schon im Musical, im Kino, auf einem Weihnachtsmarkt und einer After-Work-Party“, gewährt Müller einen Einblick in die Aktivitäten der Gruppe, in der Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gleichermaßen willkommen sind. In der Gruppe helfe man sich gegenseitig, so dass Inklusion ganz selbstverständlich gelebt werde. Positive Rückmeldungen kommen nach Müllers Worten auch von den Angehörigen, mit denen er sich regelmäßig austauscht. Eine junge Frau sei nach den Worten ihrer Familie durch die Freizeitgruppe viel offener geworden und erzähle wesentlich mehr als vorher von ihren Erlebnissen.