Endlich wieder Spaß dabei haben, in den Spiegel zu schauen : Kabarett: Lars Reichows neues Programm „Ich!“

„Ich!“ heißt das neue Programm von Lars Reichow. Foto: Mario Andreya

Neunkirchen Lars Reichow präsentiert sein neues Bühnenprogramm „Ich!“ am Sonntag, 20. November, um 18 Uhr in der Stummschen Reithalle, Saarbrücker Straße 21, in Neunkirchen.

„Ich!“ ist ein kabarettistischer Vergnügungskurs für den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit unter den Menschen, schreibt die Neunkircher Kulturgesellschaft. Es geht darum, endlich wieder Spaß dabei zu haben in den Spiegel zu schauen, mehr über uns selbst zu lachen und uns nicht so wichtig zu nehmen.