Landtagswahl 2022 : Alteingesessene und neue Namen auf dem Wahlzettel

Neunkirchen Bei der Wahl zum 17. Landtag gibt es im Wahlkreis Neunkirchen 17 Möglichkeiten, sein Kreuzchen zu setzen.

König sagt, einen solch innovativen Ansatz habe er gesucht, nachdem er von der CDU in den vergangenen Jahren zunehmend enttäuscht war: „Ich will so Politik machen, dass auch meine Kinder und mein Enkel in Zukunft gut leben können.“ Auf Landesebene herrsche seit Jahren Stagnation. Deshalb habe er im November bei Bunt.saar angeklopft und sei sehr freundlich aufgenommen worden. Ein „ökologisch-soziales Start-up“ nennt König die neue Formation, im September gegründet. Für das Wahlprogramm habe er Abschnitte zur Reform der Verwaltungen, zu Gewässerschutz und Grubenwasser, zu Sport und Schwimmbädern beigetragen. Nach 26 Jahren und als dienstältester Bürgermeister zieht es ihn in den Landtag. Und König ist gewohnt unbescheiden: „Wir hoffen, dass wir in Fraktionsstärke in den Landtag kommen.“ Das wären drei Abgeordnete.