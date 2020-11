Bei Saarstahl Neunkirchen : Landrat und OB besuchten das Walzwerk von Saarstahl

Neunkirchen Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann und Landrat Sören Meng haben das Walzwerk von Saarstahl in Neunkirchen besucht. Der neue Werkleiter Thomas Nikolay führte bei einem kleinen Rundgang durch das Werk.

„Stahl bleibt eine Schlüsselindustrie, denn Stahl ist der Werkstoff der Energie- und Mobilitätswende: für jede Windenergieanlage, jede Biogasanlage und jedes E-Auto“, sagte der OB. Und der Landrat ergänzte: „Saarstahl hat sich durch sein kontinuierliches millionenschweres Invest immer zu unserer Region bekannt.“ Nikolay erinnerte zudem daran, dass das Werk in Neunkirchen zu den international führenden Herstellern von Stabstahl und Walzdraht gehört. „Saarstahl hat dafür in den letzten zehn Jahren mehr als 100 Millionen in den Standort investiert“, so Nikolay.