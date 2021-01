Pandemie im Kreis Neunkirchen : „Auch jüngere Menschen erkranken schwer“

Kreis Neunkirchen Landrat Sören Meng unterstützt neue Pandemie-Verordnung. Am Sonntag sechs neue Fälle im Kreis.

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus ist in den letzten Tagen leicht zurückgegangen. Am Sonntag meldete das Gesundheitsministerium in Saarbrücken für den Kreis Neunkirchen sechs Neuansteckungen. Am Tag zuvor waren es 14 gewesen. Am Samstag verzeichnete der Kreis zudem einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Virus. Die Gesamtzahl der mit oder an Covid-19 Verstorbenen stieg damit auf 65.