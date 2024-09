Sören Meng erhält Ernennungsurkunde Kreistag Neunkirchen hat Erlebnisort und Ehrenamt auf dem Zettel

Neunkirchen · Was passiert mit dem Mosesgang? Wann geht es mit der Erschließung der Redener Halde voran? Fragen, die in der jüngsten Sitzung des Kreistags in Neunkirchen aufkamen.

27.09.2024 , 17:00 Uhr

Blick von der Großen Werkstatt am Erlebnisort Reden auf die Berghalde. Es gibt einige Projekte, die dort in den kommenden Monaten anstehen. Foto: Carolin Merkel