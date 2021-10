Pandemie in Zahlen

Der Landkreis Neunkirchen hat am Wochenende, 23. und 24. Oktober, 16 neue Corona-Fälle gemeldet, alle bereits am Samstag. Am Sonntag kamen keine neuen Fälle hinzu. Die Inzidenz liegt damit nach Berechnungen des Landkreises bei 85.