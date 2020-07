Sparkasse Neunkirchen : Mit Saatgut-Päckchen zu blühenden Landschaften

Neunkirchen Landkreis und Sparkasse Neunkirchen haben die gemeinsame Aktion „Wir lassen Heimat wachsen“ ins Leben gerufen.

Ab sofort werden – solange der Vorrat reicht – in den Geschäftsstellen der Sparkasse Neunkirchen insgesamt 2500 Saatgut-Päckchen zur Anlage einer kleinen Schmetterlings- und Wildblumenwiese kostenlos verteilt, heiß es in einer Pressemitteilung. Die Initiatoren der Aktion machen sich damit stark für die Artenvielfalt in der Region und bitten um Verständnis dafür, dass jeweils nur ein Samenpäckchen pro Person ausgegeben werden könne, um möglichst vielen interessierten Bürgern die Möglichkeit der Anlage einer eigenen Blumenwiese zu ermöglichen.