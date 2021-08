Pandemie in Zahlen : Sechs neue Corona-Fälle

Kreis Neunkirchen Der Landkreis Neunkirchen hat am Wochenende sechs neue Corona-Infektionen gemeldet.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Wochenende sechs weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Samstag gab es davon fünf – drei in Neunkirchen selbst, eine Infektion in Ottweiler und eine in Schiffweiler. Der eine Fall, der am Sonntag bekannt wurde, zählt zur Stadt Neunkirchen. Somit gibt es nun aktuell 59 Corona-Fälle im Landkreis Neunkirchen: 36 in Neunkirchen, jeweils sieben in Ottweiler und in Spiesen-Elversberg, fünf in Eppelborn, zwei in Illingen und jeweils einen in Merchweiler und Schiffweiler. Seit Ausbruch der Pandemie gibt es 5544 Corona-Fälle im Kreis. Gestorben sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 119 Menschen, die im Landkreis Neunkirchen gemeldet waren. Der Kreis meldet weiter, dass bisher insgesamt 57-mal die Delta-Variante aufgetaucht ist. Die Inzidenz liegt bei 32.