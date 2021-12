Pandemie in Zahlen : Ein weiterer Toter nach Corona-Infektion

Neunkirchen 50 neue Corona-Fälle, darunter siebenmal die Omikron-Variante, hat der Landkreis Neunkirchen am Donnerstag gemeldet.

Außerdem meldete der Landkreis am Donnerstag 50 neue Corona-Fälle, siebenmal darunter die Ormikron-Variante: 16 Fälle in der Kreisstadt, neun in der stadt Ottweiler, jeweils sieben in den Kommunen Illingen, Schiffweiler und Spiesen-Elversberg und jeweils zwei in den Gemeinden Eppelborn und Merchweiler. Damit sind aktuell 2526 Menschen mit Corona infiziert, die im Landkreis gemeldet sind. Die Inzidenz ist wieder leicht gestiegen, auf 172.