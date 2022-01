Pandemie in Zahlen : Landkreis meldet 99 weitere Corona-Fälle

Neunkirchen Die meisten neuen Infektionen gab es in der Kreisstadt Neunkirchen mit 40.

99 neue Corona-Fälle – so lautet die Pandemie-Bilanz des Landkreises Neunkirchen von Donnerstag, 13. Januar, die die neuen Infektionen auf die Kommunen wie folgt aufteilt: 40 in Neunkirchen, 21 in Merchweiler, elf in Illingen, neun in Schiffweiler, jeweils sieben in Eppelborn und Spiesen-Elversberg und vier in Ottweiler. Da die Zahl der seit Donnerstag als geheilt geltenen Personen (202) dies aber überwiegt, sinkt die Zahl der aktuell Infizierten auf 961. Die Inzidenz liegt bei 274.