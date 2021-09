Neunkirchen Im Landkreis Neunkirchen gibt es aktuell 235 Infektionen mit dem Coronavirus.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Mittwoch, 8. September, 27 neue Corona-Fälle gemeldet: 15 in Neunkirchen, fünf in Illingen, jeweils zwei in Eppelborn, Merchweiler und Spiesen-Elversberg und einen in Ottweiler. Die Inzidenz steigt damit nach Berechnungen des Landkreises auf 61.