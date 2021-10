Pandemie in Zahlen : 15 neue Corona-Fälle

Neunkirchen Am Freitag hat der Landkreis Neunkirchen 15 neue Infektionen mit Corona gemeldet. Damit steigt auch die Inzidenz weiter an.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Freitag, 22. Oktober, 15 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet: zwölf in Neunkirchen, zwei in Schiffweiler und ein Fall in Ottweiler. Aktuell sind im Landkreis Neunkirchen 263 Menschen mit Covid-19 infiziert, seit Ausbruch der Pandemie sind es insgesamt bisher 6445. Die Inzidenz liegt bei 88.