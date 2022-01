Termine 2022 für Einbürgerungstests : 105 neue Staatsbürger im Kreis Neunkirchen

Neunkirchen Im vergangenen Jahr wurde 105 Männern, Frauen und Kindern unterschiedlichster Herkunft die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen. Aufgrund der Corona-Pandemie kann aktuell keine feierliche Übergabe durch Landrat Sören Meng stattfinden, wie der Kreis mitteilt.

Die Kreisvolkshochschule weist darauf hin, dass im Jahr 2022 am 19. Februar, 2. April, 14. Mai, 16. Juli, 13. August, 24. September und 5. November Einbürgerungstests in Ottweiler stattfinden. Einbürgerungssprachprüfungen, die eine Bedingung für eine Einbürgerung darstellen, können ebenfalls an der KVHS abgelegt werden. Zum Einbürgerungstest können Interessierte sich anmelden in der KVHS-Geschäftsstelle in Ottweiler, Seminarstraße 23. Zur Anmeldung sind ein Ausweis mit Lichtbild sowie 25 Euro mitzubringen. Bei Rückfragen und Wünschen zu Terminen stehen die Ansprechpartner unter Telefon (0 68 24) 9 06-41 21 oder 9 06-42 18 zur Verfügung.