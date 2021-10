Aktion am Donnerstag : „Sie haben auch im Lockdown die Straßen in Ordnung gehalten“ - Warnstreik in Neunkirchen setzt Zeichen

Neunkirchen Am Donnerstag Vormittag versammelten sich die Beschäftigten des Landesbetriebs für Starßenbau für einen Warnstreik in Neunkirchen. Warum sie nach dem Lockdown mehr Lohn fordern.

„So geht’s nicht; eine Minusrunde ist mit uns nicht drin.“ So stimmte am Donnerstag in Neunkirchen Ewald Linn, Landesvorsitzender des deutschen Beamtenbundes Saar (DDB), die auf die kommenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst ein. Rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs beteiligten sich am Warnstreik. „Immer hören wir, dass die Kassen leer seien, immer müssen wir uns das Gerede von Krisen anhören, und jetzt sollen wir auch noch drauf zahlen“, sagte Hermann-Josef Siebigteroth, Bundesvorsitzender der Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten im DBB, in Neunkirchen. Die Kolleginnen und Kolleginnen hätten auch im Lockdown die Straßen in Ordnung gehalten, und somit dafür gesorgt, dass auch in der Corona-Pandemie alle Güter ausgeliefert werden konnten. „Deshalb halten wir fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt oder 150 Euro mehr im Monat für angemessen.“ Alles werde teurer, sagte Siebigteroth mit Blick auf die rasant steigenden Energiepreise. Er erinnerte an die aktuelle Inflationsrate von mehr als vier Prozent, so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. „Als uns die Arbeitgeber in den Zeiten, als die Inflationsrate noch 0,5 Prozent betrug, einen Inflationsausgleich in der selben Höhe angeboten hatten, so fordern wir nun auch einen Ausgleich, jetzt aber fünf Prozent“, fügte Linn hinzu.