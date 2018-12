später lesen Stadtmeldung Kombibad Lakai macht an Weihnachten zu Teilen

Das Kombibad Die Lakai in Neunkirchen ist an Heiligabend, dem ersten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag ist das Kombibad von 9 bis 18 Uhr sowie vom 27. bis 30. Dezember wie gewohnt geöffnet.