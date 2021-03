Länderspiegel aus Neunkirchen : Was ein einziger Kamaraschwenk so einfängt

Moderator Joachim Weyand bei Dreharbeiten für den Kulturspiegel vor der Neunkircher Gebläsehalle. Foto: Anja Kernig

Neunkirchen Länderspiegel auf 3sat zu Gast im AHA-Gelände Neunkirchen – Aufzeichungen an und in der Gebläsehalle.

Das wurde aber auch Zeit: Zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, obliegt es dem Saarländischen Rundfunk, das Ländermagazin auf 3sat zu gestalten. Am kommenden Samstag werden die Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Moderator Joachim Weyand aus dem alten Hüttenareal Neunkirchen begrüßt. Eine Premiere. „Ich wüsste nicht, dass wir schon mal in Neunkirchen gedreht haben“, meinte Weyand bei den Aufzeichnungen zur Sendung am Freitag nach kurzem Überlegen und wunderte sich selbst ein wenig über diese Tatsache. Immerhin lassen sich hier mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: An diesem Ort trifft Gastronomie (im Wasserturm) auf Kultur (Gebläsehalle/Reithalle/Kutscherhaus) und Handel (Saarpark-Center)“, alles mit einem einzigen Kameraschwenk einzufangen. Nicht zu vergessen der offensichtlich gelungene Strukturwandel, womit auch der Wirtschaft Genüge getan ist. Viel kompakter geht’s nicht.

Gedreht wurde vom SR-Team in und vor der Gebläsehalle. Als wenig kooperativ erwies sich dabei das Wetter, Nieselregen behinderte die Außenaufnahmen. Kurz vorbei schaute der Leiter der Neunkircher Kulturgesellschaft, Markus Müller, der seinen Einsatz vor der Kamera bereits am Mittwoch hinter sich gebracht hatte: „Es freut uns natürlich, das wir ausgewählt worden sind.“ Direkt überraschend komme es aber nicht: „Wir sind unkompliziert, schnell und angenehm, vielleicht spielte das ja eine Rolle“, mutmaßte Klaus Braße vom Veranstaltungsmanagement der Kulturgesellschaft lächelnd. Außerdem ist die Gebläsehalle „ein schöner Kulturort, das hat sich rumgesprochen“. Müller war zwei Tage zuvor mit den Musikern Martin Weinert (Bassist) und Sebastian Voltz (Pianist) interviewt worden. Passend zum Thema der Sendung – „Das Saarland stemmt die Krise“ - hatten sie sich mit Redakteurin Christine Pfeiffer über Kultur in Zeiten von Corona ausgetauscht.

Der Länderspiegel zu Gast in Neunkirchen. Foto: Anja Kernig

Ginge es nach Müller, Braße und ihren Kollegen der Kulturgesellschaft, könnte man in Neunkirchen veranstaltungstechnisch sofort loslegen. „Wir sind vorbereitet.“ Mittels Stufenplan (wir berichteten) will man peu á peu kulturell zurückkehren. Daumen drücken heißt es insbesondere für den 21. Mai. Dann soll das Martin Weinert Rainbow Trios endlich zum Zug kommen, der Konzerttermin wurde dreimal verschoben. „Mir geht’s gut. Ich bin sehr positiv gestimmt“, erzählt Martin Weinert am Telefon, seine Arbeit im Studio kurz unterbrechend. „In jeder Krise liegt auch eine Chance“, für ihn als durch und durch optimistischer Mensch keine zu schwere Übung. Die Pandemie beflügelt seine Kreativität. „Wir haben eine Streaming-Reihe aufgebaut“, mit der Spenden geniert werden konnten. „Natürlich nicht in der Höhe von Konzertgagen“, aber doch ein paar hundert Euro. Dank der Einmalzahlung des Landes konnte Weinert beim technischen Equipment nachrüsten. Etwas, wovon er auch nach Corona profitieren wird: „Als Musiker reicht es nicht mehr, sich darauf zu spezialisieren, die richtigen Töne zu spielen“, man muss auch im Internet präsent sein.

Seinen Lebensunterhalt bestreitet Weinert vorwiegend aus Rücklagen, die seine Anfang des Jahres verstorbene Frau Susan vorausschauend in den letzten zehn Jahren bilden konnte. Wobei das Paar schon immer eine einfache Lebensweise praktizierte. „Ich komme mit sehr wenig aus.“ So lässt Marin Weinert das Auto derzeit stehen und fährt Rad „Ich spare, wo es geht.“ Ähnlich hält es sein Kollege Sebastian Voltz. Der hat die Ausnahmezeit genutzt, um ein Soloalbum namens „Reisen“ zu produzieren. Profitieren konnte er im Übrigen bereits vom nagelneuen Neunkircher Künstlersozialfond, der in Vorlage für zukünftige Erlöse getreten sei. „Eine tolle Initiative“, lobt der Musiker. Die erste Chance, Einnahmen für den Sozialfond zu generieren, besteht am 1. Mai beim Frühjahrskonzert der Neunkircher Musiker.

Ob es allerdings tatsächlich dazu kommt, weiß keiner. „Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch ‚nen zweiten Plan. Gehn tun sie beide nicht“, zitierte Markus Müller passgenau aus Bertolt Brechts Dreigroschenoper. Im Moment richten sich alle Blicke auf den Kulturgipfel 2021, den Kulturministerin Christine Streichert-Clivot bereits angekündigt hat.