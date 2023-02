Kursprogramm : Großes Angebot für das neue Semester

Neunkirchen Von Yoga über Vorlesungen bis hin zu einem Kurs „Klimafit“ bietet die KVHS zahlreiche Möglichkeiten.

Mit mehr als 200 Kursen, Workshops, Vorträgen und Veranstaltungen, die an den fünf Standorten der Kreisvolkshochschule stattfinden, kann jeder Interessierte auch bei sich in der Nähe den passenden Kurs finden. Bereits seit dem 13. Februar ist das neue Programmheft der KVHS Neunkirchen an vielen Stellen im Landkreis zu finden. Neben neuen Angeboten aus dem Gesundheitsbereich, wie beispielsweise Yogameditation in der Gartenanlage des Freizeitzentrums Finkenrech oder einem Kochkurs zur Vorbeugung chronischer Erkrankungen findet in Kooperation mit der Klimaschutzmanagerin des Landkreises Neunkirchen erstmalig der Kurs „Klimafit“ statt.

Im Kurs erfahren die Teilnehmer alle relevanten Informationen zum Klimawandel und was jeder dagegen tun kann. Im Bereich der Sprachen gibt es neben einem großen Angebot an Englischkursen Anfängerkurse in Italienisch und Französisch. In Merchweiler startet das neue Semester mit neuen Tablet-Kursen in Kooperation mit der Landesmedienanstalt Saarland. An fünf Terminen können Seniorinnen und Senioren ihr Wissen rund um das Smartphone und Tablet auffrischen. Am Donnerstag, 23. März, liest Katja Bohlander-Sahner aus ihrem Buch „Vom Schwimmen in freien Gewässern“. Die Lesung findet ab 19 Uhr im historischen Sitzungssaal im Landratsamt in Ottweiler statt und ist kostenfrei. Ab dem Freitag, 5. Mai, stellen die beiden regionalen Künstler Norbert Pelzer und Harald Pörtner ihre Gemälde und Fotografien in der alten Schule in Mainzweiler aus. Die Vernissage findet am 5. Mai ab 19.30 statt, die Ausstellung kann bis zum 21. Mai besucht werden.